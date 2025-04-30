Вызывайте МЧС: Воронежцам сообщили о возможном падении космической станции

Космическая станция «Космос-482», запущенная в 1972 году, может рухнуть в Воронежской области, сообщают «Вести Воронеж» со ссылкой на главу «Международной сети телескопов для научных и прикладных задач» ИПМ имени Келдыша РАН Виктора Воропаева.
Специалисты прогнозируют, что станция упадет на нашу планету с 9 по 11 мая. Однако точных данных о том, что «Космос-482» рухнет в Воронежской области, нет. Предполагалось, что станция долетит до Венеры и изучит её атмосферу, но у аппарат не сработал разгонный блок, поэтому он не покинул орбиту Земли.
Виктор Воропаев отметил, что «Космос-482» может упасть между 52 градусом северной широты и 52 градусом южной широты. Наиболее вероятно, что он упадет на севере, на 40 широте.
Эксперт предупредил воронежцев об опасности космической станции. Приближаться к аппарату ни в коем случае нельзя, так как внутри него находятся пиропатроны.
«Сложно сказать, в каком они состоянии через 50 лет после запуска. Обязательно вызывайте МЧС и уходите в безопасное место», — сказал Виктор Воропаев.