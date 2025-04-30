Вызывайте МЧС: Воронежцам сообщили о возможном падении космической станции

Специалисты прогнозируют, что станция упадет на нашу планету с 9 по 11 мая. Однако точных данных о том, что «Космос-482» рухнет в Воронежской области, нет. Предполагалось, что станция долетит до Венеры и изучит её атмосферу, но у аппарат не сработал разгонный блок, поэтому он не покинул орбиту Земли.