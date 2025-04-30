Масштабные учения по борьбе с опасными инфекциями прошли в Хабаровском крае

В Хабаровском крае прошли крупные учения по предупреждению завоза особо опасных инфекционных заболеваний, сообщает Управление Роспотребнадзора по Хабаровскому краю.
В мероприятиях приняли участие представители разных государственных органов, включая министерство здравоохранения края, пограничников, а также таможню.
Основной задачей учений было отработать действия в случае, если на территории региона будет выявлен человек с признаками опасной болезни. Для этого, по сценарию учений, на борту авиасудна и морского судна, прибывших из страны с неблагополучной эпидемиологической ситуацией, был обнаружен заболевший с симптомами инфекционного заболевания: многократной рвотой и водянистым стулом.
Специалисты санитарно-карантинных пунктов сразу начали принимать меры: медики провели осмотр, провели термометрию, собрали необходимые данные о заболевшем и его контактах, оказали первую помощь и отправили больного в инфекционное отделение. Контактные лица также были направлены под наблюдение. Одновременно проводились дезинфекционные мероприятия на транспорте и в пунктах пропуска.
Учения прошли в международном аэропорту Хабаровска и в крупных портах региона — Ванино и Советская Гавань. Основная цель этих мероприятий — проверить готовность всех служб к оперативному реагированию на возможные угрозы инфекций и оценить слаженность работы различных организаций в таких ситуациях.
В результате учений все службы продемонстрировали высокий уровень готовности, обеспечив эффективное взаимодействие при выявлении и изоляции заболевших, а также организации всех необходимых санитарных мероприятий.