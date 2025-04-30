Масштабные учения по борьбе с опасными инфекциями прошли в Хабаровском крае

Основной задачей учений было отработать действия в случае, если на территории региона будет выявлен человек с признаками опасной болезни. Для этого, по сценарию учений, на борту авиасудна и морского судна, прибывших из страны с неблагополучной эпидемиологической ситуацией, был обнаружен заболевший с симптомами инфекционного заболевания: многократной рвотой и водянистым стулом.