В новосибирских школах прошли антитеррористические учения

В новосибирских пабликах 30 апреля то и дело появлялись посты о том, что детей массово выводят из школ. Оказалось, что ничего криминального не происходило, просто в Новосибирской области, как и в других регионах страны, проходили антитеррористического учения. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.