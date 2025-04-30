В новосибирских школах прошли антитеррористические учения

В новосибирских пабликах 30 апреля то и дело появлялись посты о том, что детей массово выводят из школ. Оказалось, что ничего криминального не происходило, просто в Новосибирской области, как и в других регионах страны, проходили антитеррористического учения. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.
— Задачи учения — обеспечить психологическую готовность к действиям в условиях кризиса, проверить работоспособность систем оповещения и эффективность порядка оповещения без применения громкоговорящих систем, отработать взаимодействие с оперативными службами и антитеррористическими комиссиями, — отметил министр просвещения Сергей Кравцов.
Кстати, подобные мероприятия проходили не только в школах, но и колледжах.