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В новосибирских школах прошли антитеррористические учения

Во время учений отрабатывались все необходимые вопросы взаимодействия ведомств.

Источник: Комсомольская правда

В новосибирских пабликах 30 апреля то и дело появлялись посты о том, что детей массово выводят из школ. Оказалось, что ничего криминального не происходило, просто в Новосибирской области, как и в других регионах страны, проходили антитеррористического учения. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

— Задачи учения — обеспечить психологическую готовность к действиям в условиях кризиса, проверить работоспособность систем оповещения и эффективность порядка оповещения без применения громкоговорящих систем, отработать взаимодействие с оперативными службами и антитеррористическими комиссиями, — отметил министр просвещения Сергей Кравцов.

Кстати, подобные мероприятия проходили не только в школах, но и колледжах.