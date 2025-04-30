Четкий Ворон: любовь и шпионаж возвращаются на РЕН ТВ

Режиссер углубил в сценарии человеческие и любовные истории. Как говорит Агранович, его больше всего взволновала история Ангелины. Ее трансформация, сначала внешняя, потом внутренняя, происходит через любовь, через общение с человеком, занимающим противоположную позицию. Ангелина понимает, с кем она живет и что ее окружает. И за ее изменениями мы следим с особым вниманием.