В Росавтодоре напомнили об основных правилах проезда по Крымскому мосту.

В преддверии курортного сезона перед въездом на мост начала работать еще одна площадка для ручного досмотра. Машины без багажа или с компактно упакованными вещами направляются на среднюю линию ручного досмотра. Транспорт с негабаритным грузом отправляют по левой полосе на сканер. Рейсовые автобусы и спецтранспорт едут по крайней правой полосе без заезда в зону ручного досмотра.