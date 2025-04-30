В Росавтодоре напомнили об основных правилах проезда по Крымскому мосту.

Путешественникам стоит заранее продумать маршрут и учесть время на прохождение обязательного контроля на Крымском мосту — сотрудники профильных служб проводят 100% досмотр транспорта и граждан и их багажа.
В преддверии курортного сезона перед въездом на мост начала работать еще одна площадка для ручного досмотра. Машины без багажа или с компактно упакованными вещами направляются на среднюю линию ручного досмотра. Транспорт с негабаритным грузом отправляют по левой полосе на сканер. Рейсовые автобусы и спецтранспорт едут по крайней правой полосе без заезда в зону ручного досмотра.
В ведомстве напомнили об альтернативном сухопутном маршруте на полуостров — через Мариуполь и Мелитополь.
Напомним, в Крыму откроют 350 пляжей к туристическому сезону. На подъезде к Крымскому мосту со стороны Краснодарского края до 1 мая введут дополнительную полосу для движения и досмотра автотранспорта.