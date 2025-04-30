Запущены новые прямые рейсы из Иркутска в Пекин

С 27 апреля авиакомпания Air China выполняет регулярный рейс, сообщает ИА «Альтаир», ссылаясь на пресс-службу воздушной гавани. Самолеты будут летать каждую среду, пятницу и воскресенье. Из областной столицы воздушные суда взлетают в 18:00, а из Пекина — в 13:00. Полет по этому маршруту занимает три часа.