Запущены новые прямые рейсы из Иркутска в Пекин

С 27 апреля авиакомпания Air China выполняет регулярный рейс, сообщает ИА «Альтаир», ссылаясь на пресс-службу воздушной гавани. Самолеты будут летать каждую среду, пятницу и воскресенье. Из областной столицы воздушные суда взлетают в 18:00, а из Пекина — в 13:00. Полет по этому маршруту занимает три часа.
«Билеты на первые рейсы были полностью распроданы, что говорит об актуальности и востребованности данного маршрута», — отметил заместитель генерального директора по корпоративному управлению и кадровой политике Петр Беликов.
На торжественной церемонии открытия нового рейса представители Генконсульства КНР в Иркутске, руководство авиакомпании и аэропорта Иркутска встретили первый прибывший из Пекина самолет, вручили цветы и торт капитану и бортпроводникам первого рейса.