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Запущены новые прямые рейсы из Иркутска в Пекин

В Иркутском аэропорту состоялось открытие нового прямого рейса Иркутск — Пекин.

Источник: НИА Байкал

С 27 апреля авиакомпания Air China выполняет регулярный рейс, сообщает ИА «Альтаир», ссылаясь на пресс-службу воздушной гавани. Самолеты будут летать каждую среду, пятницу и воскресенье. Из областной столицы воздушные суда взлетают в 18:00, а из Пекина — в 13:00. Полет по этому маршруту занимает три часа.

«Билеты на первые рейсы были полностью распроданы, что говорит об актуальности и востребованности данного маршрута», — отметил заместитель генерального директора по корпоративному управлению и кадровой политике Петр Беликов.

На торжественной церемонии открытия нового рейса представители Генконсульства КНР в Иркутске, руководство авиакомпании и аэропорта Иркутска встретили первый прибывший из Пекина самолет, вручили цветы и торт капитану и бортпроводникам первого рейса.