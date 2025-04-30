ГАИ сказала про новую схему движения на двух центральных улицах в Минске. Подробности обнародовали в пресс-службе УГАИ ГУВД Мингорисполкома.
В сообщении сказано, что в целях повышения безопасности дорожного движения, увеличения пропускной способности первого городского кольца и улицы Тимирязева, ГАИ изменила схему движения на пересечении проспекта Машерова с улицей Тимирязева.
В ГАИ пояснили, что новая схема движения предусматривает правый поворот с Тимирязева в сторону Домашевской из двух полос для движения. Кроме того, на проспекте Машерова в момент движения со стороны проспекта Победителей от пересечения с улицей Заславской было увеличено до пяти количество полос для движения. Вместе с тем на пересечении проспекта Машерова и улицы Гвардейской движения из первой полосы теперь разрешено только направо.
ГАИ изменила схему движения на двух популярных улицах Минска. Фото: УГАИ ГУВД Мингорисполкома.
В ведомстве акцентировали внимание водителей, что, согласно изменениям, левый поворот с проспекта Машерова на Тимирязева теперь организован из одной полосы. Сообщается, что альтернативным путем для проезда в обозначенном направлении является движение прямо на улицу Домашевскую с последующим поворотом направо в сторону Кальварийской. ГАИ просит водителей учитывать указанную информацию при планировании маршрута.
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