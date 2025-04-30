ГАИ сказала про новую схему движения на двух центральных улицах в Минске

В ГАИ пояснили, что новая схема движения предусматривает правый поворот с Тимирязева в сторону Домашевской из двух полос для движения. Кроме того, на проспекте Машерова в момент движения со стороны проспекта Победителей от пересечения с улицей Заславской было увеличено до пяти количество полос для движения. Вместе с тем на пересечении проспекта Машерова и улицы Гвардейской движения из первой полосы теперь разрешено только направо.