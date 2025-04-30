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Таганрог украсили цветами в уличных кашпо, после этого начались кражи

Кражи декоративных цветов в кашпо начались в Таганроге.

Источник: Комсомольская правда

Улицы Таганрога украсили кашпо с яркими цветами, но после этого начались кражи декоративных растений, рассказала в своем телеграм-канале глава города Светлана Камбулова.

— Вложили много усилий и ресурсов, и теперь появились известия о хищениях. Конечно, такие действия наносят ущерб. Давайте проявлять сознательность и заботиться о сохранении облика Таганрога, ведь поддержка общих инициатив делает нашу жизнь ярче и приятнее, — написала Светлана Камбулова.

По словам главы города, к этому моменту высадили свыше 1 тысячи цветов в кашпо. Цветы появились на улицах Петровской, Ленина, Инструментальной, Чехова, 2-ой Советской, Ломоносова и Транспортной. Сейчас эта работа продолжается, высадить планируют еще 14 тысяч растений.

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