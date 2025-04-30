Таганрог украсили цветами в уличных кашпо, после этого начались кражи

— Вложили много усилий и ресурсов, и теперь появились известия о хищениях. Конечно, такие действия наносят ущерб. Давайте проявлять сознательность и заботиться о сохранении облика Таганрога, ведь поддержка общих инициатив делает нашу жизнь ярче и приятнее, — написала Светлана Камбулова.