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В Красноярске и Ачинске в первые дни мая будет действовать режим НМУ

Режим «черного неба» в Красноярске и Ачинске продлится с 1 по 3 мая.

Источник: РИА "Новости"

В Красноярске и Ачинске вводят режим НМУ. Об этом объявил министр экологии края Владимир Часовитин.

Он начнет действовать в 19:00 1 мая и продлится до 14:00 3 мая.

«Всем предприятиям необходимо приступить к мероприятиям по снижению выбросов в атмосферный воздух. Прошу горожан также отказаться от проведения работ, ведущих к загрязнению атмосферного воздуха. В праздничные дни инспекторы эконадзора будут работать в усиленном режиме», — написал министр в своем телеграм-канале.

Добавим, в дни действия режима НМУ синоптики обещают слабый ветер с порывами не более 4 м/с.