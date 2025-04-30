В Красноярске и Ачинске в первые дни мая будет действовать режим НМУ

В Красноярске и Ачинске вводят режим НМУ. Об этом объявил министр экологии края Владимир Часовитин.
Он начнет действовать в 19:00 1 мая и продлится до 14:00 3 мая.
«Всем предприятиям необходимо приступить к мероприятиям по снижению выбросов в атмосферный воздух. Прошу горожан также отказаться от проведения работ, ведущих к загрязнению атмосферного воздуха. В праздничные дни инспекторы эконадзора будут работать в усиленном режиме», — написал министр в своем телеграм-канале.
Добавим, в дни действия режима НМУ синоптики обещают слабый ветер с порывами не более 4 м/с.