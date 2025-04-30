Сергей Собянин подвел итоги месячника благоустройства в Москве

Особое внимание во время месячника по благоустройству уделили дорожно-транспортной инфраструктуре. Все дороги и тротуары несколько раз промыли специальным моющим средством. Кроме того, тщательно промыли транспортные тоннели, эстакады и мосты, а также подземные и надземные пешеходные переходы. А еще специалисты начали обновлять разметку. Дорожные знаки и указатели, остановки общественного транспорта, барьерные ограждения, шумозащитные экраны привели в порядок, а уличные фонари промыли и при необходимости отремонтировали.