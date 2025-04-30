Герб СССР вернули на один из старейших обелисков Хабаровска

— Мне бросилось в глаза отсутствие одной детали в верхней части монумента. Было непонятно, что же там было. Начал опрашивать краеведов, ветеранов. Мало, что это дало. Пришлось провести настоящее детективное расследование. С большим трудом удалось найти старые фотографии памятника целиком. Разглядел, что монумент был украшен ещё и гербом СССР. Он был металлическим, массивным. Видимо, в 90-е годы охотники за цветными металлами сняли его и сдали в металлолом, — рассказал работающий над восстановлением обелиска заведующий реставрационной лабораторией центра ОПИК Сергей Киселёв.