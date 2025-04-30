Герб СССР вернули на один из старейших обелисков Хабаровска

В Хабаровске удалось восстановить исторический облик одного из старейших обелисков города — памятника морякам и рабочим Амурской военной флотилии. Он расположен в Краснофлотском районе и плохо известен большинству горожан. В канун 80-летия Победы сотрудники Краевого центра охраны памятников истории и культуры (ОПИК) приступили к его реставрации, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
— Мне бросилось в глаза отсутствие одной детали в верхней части монумента. Было непонятно, что же там было. Начал опрашивать краеведов, ветеранов. Мало, что это дало. Пришлось провести настоящее детективное расследование. С большим трудом удалось найти старые фотографии памятника целиком. Разглядел, что монумент был украшен ещё и гербом СССР. Он был металлическим, массивным. Видимо, в 90-е годы охотники за цветными металлами сняли его и сдали в металлолом, — рассказал работающий над восстановлением обелиска заведующий реставрационной лабораторией центра ОПИК Сергей Киселёв.
Известный в Хабаровске и далеко за его пределами реставратор Сергей Киселёв изготовил из бетонной смеси копию герба. Её он уже поместил на место, где когда-то стоял металлический оригинал. Полностью завершить восстановление памятника морякам и рабочим Амурской военной флотилии планируется до 5 мая.
СПРАВКА:
В честь моряков и рабочих Амурской флотилии, которые отдали свои жизни в годы Гражданской войны, был воздвигнут монумент. Его установили на пустыре, расположенном у въезда на Краснофлотскую улицу. Средства на строительство памятника были собраны силами самих моряков и рабочих флотилии. Работа над монументом велась во время субботников.
Открытие памятника состоялось 6 ноября 1932 года, в канун 15-й годовщины Октябрьской революции.
Идея создания памятника принадлежала Герману Спуре — председателю профсоюзного комитета судоремонтных мастерских. В прошлом он возглавлял подпольную революционную организацию базы во время японской интервенции 1918−1920 годов.
Под руководством Спуре была изготовлена мемориальная доска, а также проведены совещания с ветеранами гражданской войны и членами секции красных партизан. На этих встречах определяли, чьи имена будут увековечены на доске.
В октябре 1945 года у подножия мемориала нашли своё последнее пристанище моряки Амурской флотилии: старшина Голубков Николай Николаевич, краснофлотцы Тюрин Михаил Иванович и Патрушев Николай Николаевич. Они отдали свои жизни, освобождая город Фуюань, во время Советско-Японской войны.
Также в сквере у подножия памятника морякам и рабочим Амурской флотилии, погибших в годы Гражданской войны, похоронен контр-адмирал Н. Н. Несвицкий. С его именем связано становление Амурского судостроительного завода. Он был награждён орденом Красного знамени. Он умер в январе 1945 года.