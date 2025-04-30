В центре Ростова сегодня и завтра изменится схема автомобильного движения

С 8:00 до 13:00 1 мая будет закрыто движение по улице Большая Садовая от проспекта Буденновского до Театральной площади. В связи с этим автобусы NoNo 3, 3А, 7, 67, 70, 80, 88 будут следовать к проспекту Театральному по улице Красноармейской, а с 13:00 маршруты вернутся на Большую Садовую, но до 19:00 будут сворачивать с нее на улице Суворова и продолжать движение по Красноармейской.