Михаил Галустян объявил о разводе

По словам Галустяна, развод — это не конец, а новый этап жизни. «Мы идем дальше по жизни, сохраняя друг к другу уважение и добрые воспоминания. Прощание не всегда о горечи, оно также о новых возможностях и личном росте. Жизнь полна перемен, и каждая из них — шанс на что-то новое», — добавил он.