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Михаил Галустян объявил о разводе

Михаил Галустян объявил о разводе с супругой Викторией Штефанец.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Шоумен, комик Михаил Галустян сообщил, что они с супругой Викторией приняли решение о разводе, артист отметил, что данное решение станет шансом на что-то новое для обоих.

«Мы приняли решение пойти разными дорогами. Мы расстались без обид и претензий, с чувством благодарности за все, что было между нами. Мы сказали спасибо друг другу за проведенные вместе годы и остаемся в хороших отношениях», — написал он в своем аккаунте в соцсети Instagram*.

По словам Галустяна, развод — это не конец, а новый этап жизни. «Мы идем дальше по жизни, сохраняя друг к другу уважение и добрые воспоминания. Прощание не всегда о горечи, оно также о новых возможностях и личном росте. Жизнь полна перемен, и каждая из них — шанс на что-то новое», — добавил он.

Михаил Галустян и Виктория Штефанец были в браке на протяжении 18 лет — с 2007 года. В браке у супругов родились две дочери.

*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.