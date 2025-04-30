В Самарской области представили список мероприятий на юбилей Дня Победы

Военный парад начнется в 10:00 с участием 30 парадных расчетов и 42 единиц современной и исторической боевой техники, включая легендарный танк Т-34. Параллельно пройдет акция «Бессмертный полк», участники которой смогут пройти от улицы Молодогвардейской до улицы Маяковского.