В Самарской области представили список мероприятий на юбилей Дня Победы

Самара активно готовится к празднованию 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Центральные события развернутся 9 мая на площади Куйбышева.
Военный парад начнется в 10:00 с участием 30 парадных расчетов и 42 единиц современной и исторической боевой техники, включая легендарный танк Т-34. Параллельно пройдет акция «Бессмертный полк», участники которой смогут пройти от улицы Молодогвардейской до улицы Маяковского.
Колонна начнет формирование с 8 утра, стартуя в 10:45. Для безопасности зрителей предусмотрено четыре контрольно-пропускных пункта, а волонтеры вручают участникам георгиевские ленточки.
Из-за подготовки и проведения торжеств изменится транспортная схема города ограничения действуют уже с 2 мая.
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