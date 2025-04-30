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В уфимском дворе школьник попал под колеса иномарки

В Уфе Volkswagen Polo сбил во дворе 11-летнего мальчика.

Источник: Комсомольская правда

Вчера, 29 апреля, около 22:00 в Уфе на улице Летчика Кобелева произошло ДТП с участием ребенка. Об этом рассказала пресс-служба городской Госавтоинспекции.

29-летний водитель Volkswagen Polo сбил 11-летнего мальчика, который неожиданно выбежал во дворе на проезжую часть. В результате происшествия несовершеннолетний с травмами был госпитализирован.

По факту случившегося проводят разбирательство. В ГАИ напомнили пешеходам о необходимости переходить дорогу только в установленных местах, предварительно убедившись в безопасности. Особое внимание обратили на важность использования светоотражающих элементов в темное время суток, которые значительно повышают видимость людей на проезжей части.

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