В уфимском дворе школьник попал под колеса иномарки

По факту случившегося проводят разбирательство. В ГАИ напомнили пешеходам о необходимости переходить дорогу только в установленных местах, предварительно убедившись в безопасности. Особое внимание обратили на важность использования светоотражающих элементов в темное время суток, которые значительно повышают видимость людей на проезжей части.