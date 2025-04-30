В Красноярске первого мая запустят праздничный салют

В Красноярске 1 мая запустят праздничный салют. Об этом сообщили в официальном паблике мэрии.
В День Весны и Труда в Красноярске запланировали праздничные мероприятия. Так, у стелы «Город трудовой доблести» впервые наградят предприятия, внесшие особый вклад в поддержку участников СВО. Также состоится передача на хранение в музей «Мемориал Победы» «Капсулы Победы».
На площади перед ДК им. 1 Мая весь день будут работать профсоюзные площадки, а праздничное настроение создаст концертная программа.
Завершится праздник салютом. Его запустят в 22:00 с острова Татышева.
В мэрии напомнили, что фейерверки 1 мая, 9 мая и в День города проводятся в населенных пунктах, удостоенных звания «Город трудовой доблести», в соответствии с федеральным законодательством.