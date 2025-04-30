В Красноярске первого мая запустят праздничный салют

В День Весны и Труда в Красноярске запланировали праздничные мероприятия. Так, у стелы «Город трудовой доблести» впервые наградят предприятия, внесшие особый вклад в поддержку участников СВО. Также состоится передача на хранение в музей «Мемориал Победы» «Капсулы Победы».