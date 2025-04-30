В Госдуму внесли проект о МРОТ в 2026 году

МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Депутаты ГД от ЛДПР во главе с председателем комитета Госдумы по соцполитике Ярославом Ниловым внесли на рассмотрение палаты парламента законопроект об установлении в России с 1 января 2026 года МРОТ в сумме 34 тысяч рублей в месяц, законопроект доступен в думской базе данных.