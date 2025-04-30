В Госдуму внесли проект о МРОТ в 2026 году

МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Депутаты ГД от ЛДПР во главе с председателем комитета Госдумы по соцполитике Ярославом Ниловым внесли на рассмотрение палаты парламента законопроект об установлении в России с 1 января 2026 года МРОТ в сумме 34 тысяч рублей в месяц, законопроект доступен в думской базе данных.
МРОТ в РФ с 1 января 2025 года составляет 22 440 ₽ в месяц.
«Внести в федеральный закон “О минимальном размере оплаты труда” следующие изменения: установить минимальный размер оплаты труда с 1 января 2026 года в сумме 34 000 рублей в месяц», — сказано в проекте закона.
Законопроектом также предлагается установить с начала 2026 года минимальный почасовой уровень оплаты труда работника на условиях неполного рабочего времени в сумме 300 рублей в час, что превышает уровень оплаты труда в месяц, исчисленный из МРОТ, уточняется в пояснительной записке к законопроекту.
«Законопроектом предусмотрена ежегодная индексация минимального почасового размер