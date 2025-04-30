Пешеходный мост к «Ласточкиному гнезду» закрыли на ремонт

Конструкцию с 30 апреля перекрывают до начала следующего сезона. Об этом проинформировала глава городской администрации Янина Павленко.
Мост, который будут ремонтировать, является аварийным и небезопасным. Деньги выделены вне бюджета. Как уточнила мэр, это часть социальных обязательств инвестора проекта по реставрации бывшего санатория «Жемчужина».
Рабочие установят навигацию для туристов и фотозону на смотровой площадке.
После основных работ приступят к благоустройству прилегающей территории. По пути ко дворцу оборудуют детские площадки и места для отдыха.
Напомним, с 1 марта изменился пешеходный маршрут к «Ласточкиному гнезду». От остановки общественного транспорта ко дворцу дорога займет 15 минут.