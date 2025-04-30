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Пешеходный мост к «Ласточкиному гнезду» закрыли на ремонт

В Ялте будет отремонтирован пешеходный мост ко дворцу-замку «Ласточкино гнездо».

Источник: Telegram-канал Янины Павленко

Конструкцию с 30 апреля перекрывают до начала следующего сезона. Об этом проинформировала глава городской администрации Янина Павленко.

Мост, который будут ремонтировать, является аварийным и небезопасным. Деньги выделены вне бюджета. Как уточнила мэр, это часть социальных обязательств инвестора проекта по реставрации бывшего санатория «Жемчужина».

Рабочие установят навигацию для туристов и фотозону на смотровой площадке.

После основных работ приступят к благоустройству прилегающей территории. По пути ко дворцу оборудуют детские площадки и места для отдыха.

Напомним, с 1 марта изменился пешеходный маршрут к «Ласточкиному гнезду». От остановки общественного транспорта ко дворцу дорога займет 15 минут.