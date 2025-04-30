Сушинский: «Авангард» и «Локомотив» показали уровень финала Кубка Гагарина

Он убеждён, что встреча между командами «Авангард» и «Локомотив» по праву может считаться финалом плей-офф.
Сушинский рассмотрел эту пару соперников и пришёл к выводу, что если бы «Авангард» не встретил на своём пути такую сильную команду, как «Локомотив», они могли бы успешно продвинуться дальше в плей-офф. Он отметил, что результат всего турнира мог бы измениться из-за одного забитого гола.
«Забей один гол — и “Авангард” играл бы с Уфой в следующем раунде. Это и есть плей-офф», — отметил он.
Что касается других полуфинальных матчей, Сушинский считает, что у «Локомотива» в предстоящей серии с «Салаватом» не будет серьёзных проблем, если команда проявит себя на уровне. Он подчеркнул, что ярославский клуб обладает крепким составом и, избежав ошибок, должен без трудностей одержать победу.
Обсуждая пару «Трактор» и «Динамо», эксперт отметил, что обе команды достаточно равны по силам, и в этой серии нельзя выделить явного фаворита. Словом, предстоящие матчи будут интересными и непредсказуемыми для поклонников хоккея.