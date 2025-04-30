Сушинский: «Авангард» и «Локомотив» показали уровень финала Кубка Гагарина

Сушинский рассмотрел эту пару соперников и пришёл к выводу, что если бы «Авангард» не встретил на своём пути такую сильную команду, как «Локомотив», они могли бы успешно продвинуться дальше в плей-офф. Он отметил, что результат всего турнира мог бы измениться из-за одного забитого гола.