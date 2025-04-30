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В Самарской области усилят контроль на дорогах в майские праздники

Самарские инспекторы будут нести службу в усиленном режиме.

Источник: Комсомольская правда

В Самарской области в преддверии майских праздников сотрудники дорожной полиции будут нести службу в усиленном режиме. Автомобилистов призывают быть внимательнее.

— Особое внимание будут уделять водителям, севшим за руль в состоянии алкогольного опьянения. Кроме того, с учетом большого количества выходных дней, автомобилисты массово будут выезжать к местам отдыха, в этой связи инспекторы напоминают об обязательном использовании детских кресел, — отметили в сообщении.

Помимо этого, важно помнить, что превышение скоростного режима, рискованные маневры и выезды на встречную полосу могут привести к трагическим последствиям.