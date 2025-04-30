Правительство переименовало аэропорт Волгограда в «Сталинград»

Дискуссии о возвращении Волгограду названия Сталинград ведутся уже много лет, однако большинство жителей города не поддерживают эту инициативу. В 2023 году депутаты Волгоградской областной думы приняли поправки к закону, позволяющие переименовать город по желанию местных жителей — теперь этот вопрос может быть вынесен на областной референдум. Согласно опросу ВЦИОМ, опубликованному в том же году, 67% волгоградцев высказались против переименования города, лишь 26% поддержали идею, а 7% затруднились с ответом. Среди причин отказа — опасения больших финансовых затрат, отсутствие смысла, нежелание «жить прошлым» и негативное отношение к фигуре Сталина.