В Омске отменили коронавирусный режим повышенной готовности

На последнем заседании регионального оперштаба было принято решение не продлять режим повышенной готовности, введённый из-за коронавируса. Об этом порталу Om1 Омск рассказали в региональном Минздраве.
Формально режим действовал до 27 апреля — именно на это время его продлили в конце февраля. Таким образом, на этот раз режим просто не стали продлять, и он закончился с понедельника, 28 апреля.
Напомним, что впервые этот режим был введён ещё в марте 2020 года распоряжением губернатора номер 19-р. Это распоряжение в дальнейшем сильно повлияло на жизнь омичей: именно через него вводились удалённое обучение в школах, обязательное ношение масок и даже самоизоляция, на которой омичи просидели два месяца. Однако со временем большую часть ограничений отменили, и сейчас фактически оставалось одно: запрет проводить массовые мероприятия, если они организованы не органами власти.
Теперь и этот запрет снят.
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