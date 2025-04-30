В Омске отменили коронавирусный режим повышенной готовности

Напомним, что впервые этот режим был введён ещё в марте 2020 года распоряжением губернатора номер 19-р. Это распоряжение в дальнейшем сильно повлияло на жизнь омичей: именно через него вводились удалённое обучение в школах, обязательное ношение масок и даже самоизоляция, на которой омичи просидели два месяца. Однако со временем большую часть ограничений отменили, и сейчас фактически оставалось одно: запрет проводить массовые мероприятия, если они организованы не органами власти.