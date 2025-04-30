Полузащитник «Акрона» А. Галоян рассказал о задачах клуба на остаток сезона РПЛ

20-й номер «красно-черных» считает, что команда полностью не обезопасила себя от вылета из элитного дивизиона.
Сейчас подопечные Заура Тедеева идут на десятом месте с 29 очками. В 26-м туре разошлись ничьей с «Химками» в гостях — 2:2 (12+). 2 мая примут махачкалинское «Динамо» в Самаре (12+).
Сам Артур Галоян выступает за тольяттинцев с января прошлого года. В нынешнем сезоне сыграл в девяти встречах, отдал одну голевую. Ранее был в калининградской «Балтике», владикавказской «Алании», столичных «Велесе» и «Торпедо».
«Не на 100% обезопасили себя от вылета из РПЛ. Должны были набрать три очка в матче с “Химками”, но не получилось. По этой причине в оставшихся надо решать задачи по сохранению прописки», — подчеркнул полузащитник в разговоре с «РБ Спорт».
Недавно главный тренер волжан Тедеев рассказал, с какими именитыми игроками хотел бы поработать в «Акроне».
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