Полузащитник «Акрона» А. Галоян рассказал о задачах клуба на остаток сезона РПЛ

«Не на 100% обезопасили себя от вылета из РПЛ. Должны были набрать три очка в матче с “Химками”, но не получилось. По этой причине в оставшихся надо решать задачи по сохранению прописки», — подчеркнул полузащитник в разговоре с «РБ Спорт».