Центр Хабаровска перекроют на время всероссийского полумарафона «Забег.РФ»

Хабаровским водителям 24 мая придётся скорректировать свои привычные маршруты в связи с проведением всероссийского легкоатлетического полумарафона «ЗаБег.РФ». Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», в день, когда пройдёт народное соревнование, для движения всех видов транспорта почти на весь день будет перекрыт центр города. Кроме того, в ряде привычных мест будет запрещена парковка автомобилей.