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Центр Хабаровска перекроют на время всероссийского полумарафона «Забег.РФ»

Легкоатлетическое мероприятие пройдёт 24 мая.

Источник: Хабаровский край сегодня

Хабаровским водителям 24 мая придётся скорректировать свои привычные маршруты в связи с проведением всероссийского легкоатлетического полумарафона «ЗаБег.РФ». Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», в день, когда пройдёт народное соревнование, для движения всех видов транспорта почти на весь день будет перекрыт центр города. Кроме того, в ряде привычных мест будет запрещена парковка автомобилей.

Согласно постановлению, подписанному мэром столицы региона, с 19:00 23 мая до 22:00 24 мая стоянка машин будет запрещена в следующих парковочных карманах: улице Карла Маркса в районе домов № 60 и № 64; на улице Пушкина в районе площади Ленина. Также оставлять автомобили нельзя будет на улице Синельникова — на её протяжении от улицы Карла Маркса до улицы Ким Ю Чена.

Помимо этого, 24 мая на период подготовки и проведения забега легкоатлетов с 06:00 до 22:00 будет запрещена стоянка на улице Пушкина (от улицы Ким Ю Чена до Уссурийского бульвара), улице Гоголя (от улицы Муравьёва-Амурского до Уссурийского бульвара), улице Карла Маркса (от улицы Гоголя до улицы Синельникова) и улице Синельникова (от улицы Карла Маркса до улицы Ким Ю Чена).

Что касается ограничений для движения всех видов транспорта, оно будет введено 24 мая с 10:00 до 22:00 на улицах Пушкина (от Уссурийского бульвара до улицы Муравьёва-Амурского) и Гоголя (от Уссурийского бульвара до улицы Муравьёва-Амурского).

Также с 11:30 до 20:00 закроют для автомобилей, а для общественного транспорта с 12:30 до 20:00 следующие улицы:

  • улица Карла Маркса (от улицы Гоголя до улицы Московской);
  • улица Муравьёва-Амурского (от улицы Шеронова до улицы Гоголя);
  • улица Пушкина (от улицы Муравьёва-Амурского до улицы Ким Ю Чена);
  • улица Льва Толстого (от улицы Карла Маркса до улицы Ким Ю Чена);
  • улица Гайдара (от улицы Карла Маркса до улицы Ким Ю Чена);
  • улица Петра Комарова (от улицы Карла Маркса до улицы Ким Ю Чена);
  • улица Нагишкина (от улицы Карла Маркса до улицы Ким Ю Чена);
  • улица Дикопольцева (от Уссурийского бульвара до улицы Ким Ю Чена).

Кроме того, с 14:00 до 20:00 движение всех видов транспорта остановят на:

  • улице Карла Маркса (от улицы Московской до улицы Синельникова);
  • улице Московской (от улицы Карла Маркса до улицы Ким Ю Чена);
  • улице Лермонтова (от улицы Карла Маркса до дома № 54);
  • транспортной развязке, расположенной на пересечении улицы Карла Маркса и улицы Ленинградской.