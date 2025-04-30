В Хабаровском крае стартовал сезон для лодок

Инспекторы ГИМС МЧС России напоминают владельцам лодок о базовых требованиях. Судно должно быть зарегистрировано, а его техническое состояние подтверждено освидетельствованием, которое проводится один раз в пять лет. Игнорировать эти правила — прямое нарушение закона.