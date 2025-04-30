В Хабаровском крае стартовал сезон для лодок

В Хабаровском крае открылась навигация для маломерных судов, сообщает телеграм-канал МЧС Хабаровского края.
С 30 апреля лодкам разрешено выходить на воду в Хабаровском, Бикинском, Вяземском и Нанайском районах, а также на реке Хор в районе имени Лазо. Навигационный сезон официально начался и в черте Хабаровска.
Инспекторы ГИМС МЧС России напоминают владельцам лодок о базовых требованиях. Судно должно быть зарегистрировано, а его техническое состояние подтверждено освидетельствованием, которое проводится один раз в пять лет. Игнорировать эти правила — прямое нарушение закона.
Перед выходом на акваторию судоводителям настоятельно рекомендуют проверять прогноз погоды, иметь спасательные жилеты для всех на борту, заранее продумать возможные стоянки на маршруте и брать с собой достаточный запас топлива.
Особое внимание — времени выхода. Передвигаться по водоёмам разрешено только в светлое время суток. Инспекторы предупреждают: в ближайшие дни начнутся рейды по водным объектам региона.
Как отмечают в ведомстве, именно в первые недели после открытия навигации традиционно фиксируется максимум нарушений и происшествий. Главная цель напоминаний — не штрафы, а безопасность самих судоводителей и их пассажиров.