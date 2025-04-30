У омской школы заметили силовиков с оружием

Жители Омска заметили силовиков у школы № 24. Видео, на котором видно людей в форме и с оружием, опубликовали в группе «Инцидент Омск» в соцсети «ВКонтакте».
В мэрии Омска объяснили, что 30 апреля в школе проходят всероссийские учения. В таких условиях отрабатывают действия охраны, учеников и сотрудников в случае захвата заложников или взрыва, если устройство доставлено беспилотником.
Учения помогут подготовить всех участников к правильным действиям в случае террористической угрозы.
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