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У омской школы заметили силовиков с оружием

Они отрабатывают действия в случае террористической угрозы.
Источник: Google Maps

Жители Омска заметили силовиков у школы № 24. Видео, на котором видно людей в форме и с оружием, опубликовали в группе «Инцидент Омск» в соцсети «ВКонтакте».

В мэрии Омска объяснили, что 30 апреля в школе проходят всероссийские учения. В таких условиях отрабатывают действия охраны, учеников и сотрудников в случае захвата заложников или взрыва, если устройство доставлено беспилотником.

Учения помогут подготовить всех участников к правильным действиям в случае террористической угрозы.

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