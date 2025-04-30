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Ж/д переезд в Омской области временно закроют для автомобилей

Проезд для автомобилей ограничат на сутки.

Источник: SuperOmsk.ru

В городе Калачинске Омской области на время ремонта будет перекрыт железнодорожный переезд. Как сообщили в среду, 30 апреля 2025 года, в администрации Калачинского района, он будет закрыт для автотранспорта в течение суток.

«В связи с производством капитальных работ на станционных путях станции Калачинская, переезд, расположенный на улице Фрунзе (переезд ДРСУ), будет закрыт для автотранспорта с 8:00 1 мая до 8:00 2 мая», — отмечается в сообщении.

На время ремонтных работ автолюбителям предлагают объезжать перекрытый участок через путепроводы, расположенные на западной и восточной сторонах от переезда.