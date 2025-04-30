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На майских праздниках ГАИ Башкирии проведет спецоперацию «Безопасная дорога»

На дорогах Башкирии в праздники пройдет операция «Безопасная дорога».

Источник: Комсомольская правда

Глава Госавтоинспекции Башкирии Владимир Севастьянов сообщил о начале профилактического мероприятия «Безопасная дорога», которое пройдет в преддверии и во время майских праздников.

По словам руководителя ведомства, главной задачей операции станет предотвращение ДТП с участием нетрезвых водителей и лиц, лишенных прав. Особое внимание будет уделено несовершеннолетним участникам дорожного движения, использующим средства индивидуальной мобильности и мототранспорт.

Севастьянов уточнил, что первый этап мероприятий начнется в первые дни мая с максимальным привлечением сотрудников полиции. Уже сегодня в городах и районах республики пройдут массовые проверки водителей на состояние опьянения.

Глава республиканской ГАИ обратил внимание, что в период длинных выходных ожидается массовый выезд автолюбителей в места отдыха, пригородные зоны и другие населенные пункты. Он призвал водителей строго соблюдать ПДД и меры безопасности, особо подчеркнув необходимость использования детских удерживающих устройств при перевозке детей.

Кроме того, Владимир Севастьянов призвал граждан не оставаться равнодушными к случаям пьянства за рулем и сообщать о таких фактах по телефону горячей линии МВД Башкирии 8 (347) 279−32−92 или через чат-бот Госавтоинспекции.

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