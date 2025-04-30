Во Владивостоке 1 мая на маршруты выйдут новые белорусские автобусы МАЗ

С первого мая на улицах Владивостока начнут курсировать четыре новых автобуса большого класса МАЗ. Два из них присоединятся к маршруту № 15, ещё два — к маршруту № 77, сообщили в пресс-службе администрации города. По информации исполняющего обязанности директора «ВПОПАТ № 1» Юрия Хильчука, транспорт уже прошёл тестовые испытания, зарегистрирован и обеспечен полисами ОСАГО и КАСКО.
Новые машины стали частью парка из 30 белорусских автобусов, поступивших предприятию по лизингу в начале 2025 года. Ранее четыре средних МАЗа вышли на маршрут № 24к, связывающий ТЦ «Космос» на Садгородской с проспектом 100-летия Владивостока.
Современный транспорт оборудован для комфорта пассажиров и водителей:
— системы безналичной оплаты и видеонаблюдения;
— климат-контроль в салонах и кабинах;
— USB-разъёмы для зарядки гаджетов;
— интеллектуальные панели управления с актуальной информацией;
— датчики контроля концентрации внимания за рулём.
Глава города Константин Шестаков во время отчёта перед депутатами краевой думы отметил, что за четыре года при поддержке региональных властей обновлено 351 транспортное средство. Муниципальный парк продолжает модернизироваться — это часть программы по повышению качества городских перевозок.