Во Владивостоке 1 мая на маршруты выйдут новые белорусские автобусы МАЗ

С первого мая на улицах Владивостока начнут курсировать четыре новых автобуса большого класса МАЗ. Два из них присоединятся к маршруту № 15, ещё два — к маршруту № 77, сообщили в пресс-службе администрации города. По информации исполняющего обязанности директора «ВПОПАТ № 1» Юрия Хильчука, транспорт уже прошёл тестовые испытания, зарегистрирован и обеспечен полисами ОСАГО и КАСКО.