Приморский следком заложил во Владивостоке «Капсулу времени»

Следственное управление СК России по Приморскому краю провело торжественную церемонию в рамках всероссийской общественно-патриотической акции «Капсула времени» (0+). В мероприятии приняли участие старейший ветеран-подводник Великой Отечественной войны Владимир Майстер, зампред правительства Приморья и министр культуры и архивного дела региона Елена Бронникова, глава Владивостока Константин Шестаков, сотрудники Следственного комитета, кадеты и юнармейцы, сообщает ИА PrimaMedia.
В начале церемонии прозвучали приветственные слова, после чего юнармейцы торжественно внесли флаги Российской Федерации и Следственного комитета. Затем был исполнен государственный гимн. С приветственным словом к участникам обратился руководитель Следственного управления Следственного комитета РФ по Приморскому краю Эдуард Трубчик.
«Прошлое — это наша история, подвиги и мужество наших предков. Они сражались на фронтах Великой Отечественной войны, защищая страну, её культуру и ценности. Мы обязаны помнить об их жертвах и передавать эту память будущим поколениям», — подчеркнул он.
На мероприятии представили книгу, посвящённую подвигу приморцев и тружеников тыла в годы Великой Отечественной войны, а также героизму пограничников. Она была подарена Владимиру Леонтьевичу Майстеру, которому исполнилось 102 года. Также был показан небольшой кисет, реконструированный по архивной фотографии 1943 года, найденной в краевом архиве.
«Большое спасибо за то внимание, которое было сегодня уделено моей скромной истории. Хочу пожелать всем присутствующим здоровья, счастья и мирного неба над головой», — поблагодарил собравшихся ветеран Великой Отечественной войны.
В «Капсуле времени» будут размещены письма кадетов и сотрудников Следственного управления, памятные фотографии с ветеранами Великой Отечественной войны, а также флешка с видеообращением к будущему поколению. Ожидается, что капсула будет открыта в 2045 году. Сама она выполнена в форме пули, которая должна передать память о мире.
«Эту капсулу откроют через 20 лет те, кто сейчас сидит в этом зале — ученики, студенты, кадеты, юнармейцы, жители Владивостока. Мы уже точно понимаем: если не будем вкладываться в сохранение своей истории, не станем рассказывать о подвигах и судьбах тех, кто жил до нас, — эту историю легко можно исказить или забыть», — отметил глава Владивостока Константин Шестаков.
Завершилась церемония минутой молчания в память о погибших воинах Великой Отечественной войны. После этого была торжественно представлена капсула времени, которая будет храниться в музее Следственного комитета Российской Федерации на базе Всероссийского детского центра «Океан», где проходят тематические смены «Юный следователь».