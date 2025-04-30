Приморский следком заложил во Владивостоке «Капсулу времени»

«Эту капсулу откроют через 20 лет те, кто сейчас сидит в этом зале — ученики, студенты, кадеты, юнармейцы, жители Владивостока. Мы уже точно понимаем: если не будем вкладываться в сохранение своей истории, не станем рассказывать о подвигах и судьбах тех, кто жил до нас, — эту историю легко можно исказить или забыть», — отметил глава Владивостока Константин Шестаков.