«Всем лежать!»: антитеррористические учения прошли в школе № 21 Владивостока

Среда, 30 апреля, для учеников и сотрудников школы № 21 Владивостока началась, как и сотни других учебных дней: звонки на уроки, оживленный шум в коридорах, привычная суета. Но вскоре все превратилось в тщательно спланированный захват заложников — масштабное антитеррористическое учение. Подробности — в материале ИА PrimaMedia.
По легенде учений, двух вооруженных террористов не остановила ни реагирующая на металлические предметы рамка на входе, ни охранник. Действуя решительно, они проникают в здание через главный вход, устраняя на пути сопротивляющегося сотрудника охраны. Следующей целью злоумышленников становится один из кабинетов, где на тот момент проходил урок. Учитель и ученики становятся «заложниками». Страх, растерянность, мгновенное оцепенение, а потом — быстрое самообладание. Дети прячутся под парты. Директор сообщает о случившемся в рабочий чат, и все учителя начинают блокировать двери.
— Сегодня по территории всей России проводятся всероссийские учения под эгидой МЧС и министерства просвещения. Отрабатывается несколько вводных. Одна из них — вооруженный захват заложников внутри школы, вторая — подрыв с применением беспилотных летательных аппаратов. Учения проводятся два раза в год, отрабатываются алгоритм и порядок действий непосредственно охранников, преподавателей, учеников, чтобы при возникновении каких-то чрезвычайных ситуаций они понимали, что делают, — рассказал советник губернатора, руководитель аппарата Антитеррористической комиссии Приморского края Игорь Савченко.
Роль террористов исполнили два старшеклассника. Им заранее объяснили задачи и последовательность действий, чтобы имитация ситуации казалась максимально достоверной. Координация работы всех служб была отлажена до секунд — по сигналу директор школы сообщила о ЧП Группе Быстрого Реагирования (ГБР).
Тревожная минута ожидания — и вот автомобиль ГБР уже у школьного крыльца. Сотрудник оценивает масштаб угрозы, вызывает поддержку Росгвардии. На территорию подъезжают экипажи полиции, экстренно перекрываются подъездные пути. Росгвардейцы с оружием входят в здание, оценивают обстановку и быстро обезвреживают преступников, скомандовав: «Всем лечь на пол!». Десятиклассников, отыгрывающих злоумышленников, заковывают в наручники, предварительно обыскав, и выводят во двор, где ожидает автозак.
Однако на этом тренировка не закончилась: по сценарию, после частичной нейтрализации угрозы на улице срабатывает еще одна вводная — «на школьную территорию сбрасывается взрывное устройство с беспилотного летательного аппарата». Над школой клубится густой дым, слышен условный взрыв. Преподаватели начинают массовую эвакуацию через запасные выходы, организованную и без паники. Дети, опекаемые взрослыми, строятся во дворе, где их встречают сотрудники МЧС и Росгвардии.
Учения оценивались комиссией строго. Игорь Савченко отмечает: не всё было идеально, есть свои нюансы. Но главное — тренировка сработала: каждый получил опыт, который, возможно, однажды спасет ему жизнь.
— Основная задача подобных мероприятий — слаженно отработать алгоритмы реагирования. Все недочёты будут учтены, руководителям школ будут даны рекомендации, — поделился Игорь Савченко по окончании учений.
За учениями следил также заместитель министра образования Приморья Юрий Тей. По его словам, безопасность детей — одно из основных направлений работы правительства. Не только учителя, но и родители должны объяснить детям, как себя вести в подобных ситуациях. Ведь от встречи с террористом не застрахован никто.
— Данные учения позволяют практически отработать все алгоритмы, сценарии действий как работников той или иной школы либо организации летнего отдыха, так и сотрудников различных ведомств. В данных учениях задействованы и Росгвардия, и МВД, и МЧС, естественно, и ФСБ, то есть все структуры, которые принимают какие-либо оперативные действия при наступлении террористического акта, — рассказал Юрий Тей.
Учения завершились, школа постепенно вернулась к жизни. Звонок на перемену, смех на лестнице, бодрые обсуждения среди ребят. Но каждый понял, что от подобных жутких ситуаций не застрахован. И теперь и школьники, и сотрудники учебной организации знают, как вести себя, чтобы остаться в живых.
Напомним, учеников и сотрудников школы № 47 Владивостока эвакуировали утром во вторник, 29 апреля. Таким образом были отработаны антитеррористические учения.