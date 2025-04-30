«Всем лежать!»: антитеррористические учения прошли в школе № 21 Владивостока

По легенде учений, двух вооруженных террористов не остановила ни реагирующая на металлические предметы рамка на входе, ни охранник. Действуя решительно, они проникают в здание через главный вход, устраняя на пути сопротивляющегося сотрудника охраны. Следующей целью злоумышленников становится один из кабинетов, где на тот момент проходил урок. Учитель и ученики становятся «заложниками». Страх, растерянность, мгновенное оцепенение, а потом — быстрое самообладание. Дети прячутся под парты. Директор сообщает о случившемся в рабочий чат, и все учителя начинают блокировать двери.