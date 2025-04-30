Деликатная ситуация: из уфимца достали туалетный ершик

Напомним, похожий случай произошел в 2020 году с башкирским шахтером. Рабочий после смены приехал в вахтовое общежитие, сходил в душ, а потом поскользнулся на полу и приземлился прямо на ершик. Тогда ситуация была намного серьезнее: ручка щетки пробила мужчине прямую кишку, и у него начался серозно-гнойный перитонит — в любую минуту он мог умереть от заражения крови. К счастью, врачи спасли шахтера.