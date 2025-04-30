Районам Омской области поручили устранить последствия урагана

«Непогода, которая бушует в нашем регионе, стала причиной повреждения ряда зданий социальной инфраструктуры в Исилькульском и Полтавском районах. Поставил задачу главам муниципалитетов и Министерству региональной безопасности оценить ущерб и начать работы по восстановлению», — сообщил Виталий Хоценко на своей странице в социальных сетях.