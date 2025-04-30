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Районам Омской области поручили устранить последствия урагана

Губернатор Омской области Виталий Хоценко поручил устранить последствия урагана, который пронесся по региону во вторник, 29 апреля 2025 года.

Источник: Пресс-служба губернатора Омской области

«Непогода, которая бушует в нашем регионе, стала причиной повреждения ряда зданий социальной инфраструктуры в Исилькульском и Полтавском районах. Поставил задачу главам муниципалитетов и Министерству региональной безопасности оценить ущерб и начать работы по восстановлению», — сообщил Виталий Хоценко на своей странице в социальных сетях.

Буря нанесла немало повреждений — дожди залили подъезды в некоторых домах районных поселков Омской области, сорвало крыши, повалило деревья и повредило автомобили, во время разгула стихии погибли несколько человек, о чем «СуперОмск» уже сообщал.