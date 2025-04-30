Альпинисты Самарской области взяли медали Кубка России в Бурятии и Ингушетии

Соревнования (6+) прошли сразу в двух регионах страны. Подробностями поделилась пресс-служба Минспорта нашей губернии.
В Бурятии в поселке Аршан завершился второй этап Кубка России по альпинизму. Разыгрывали медали в дисциплине «скайраннинг — вертикальный километр». Первое место занял атлет из Самарской области Сергей Лаптев.
«Быстрее всех преодолел дистанцию с набором высоты 1224 метра», — сообщили в министерстве.
Третий этап турнира состоялся уже в Ингушетии. Там золото в скайраннинг-гонке и серебро на вертикальном километре досталось спортсменке из 63-го региона Елене Петровой.
А до этого Лаптев взял две медали Кубка России по альпинизму в Красноярском крае (6+).
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