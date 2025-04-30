Ричмонд
+29°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Минздраве РТ рассказали, как будут работать медучреждения в майские праздники

На майские праздники медучреждения Татарстана переходят на особый режим работы. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения республики.

Источник: ИА Татар-информ

Жителей Татарстана ждут праздничные и выходные дни с 1 по 4 и с 8 до 11 мая. Однако государственные медучреждения будут продолжать работу, чтобы обеспечить бесперебойную медицинскую помощь.

Стационары и родильные дома будут работать круглосуточно. Взрослые и детские поликлиники татарстанцы смогут посетить с 8:00 до 18:00. Прием вызовов от населения будет заканчиваться за час до окончания работы поликлиники. В поликлиниках в майские праздники также будут проводиться диспансеризация и вакцинация, продолжат работу и женские консультации.

Взрослые и детские стоматологические поликлиники будут работать с 9:00 до 18:00, а круглосуточные травмпункты будут принимать пациентов вне зависимости от места проживания.