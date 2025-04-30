В Минздраве РТ рассказали, как будут работать медучреждения в майские праздники

Жителей Татарстана ждут праздничные и выходные дни с 1 по 4 и с 8 до 11 мая. Однако государственные медучреждения будут продолжать работу, чтобы обеспечить бесперебойную медицинскую помощь.
Стационары и родильные дома будут работать круглосуточно. Взрослые и детские поликлиники татарстанцы смогут посетить с 8:00 до 18:00. Прием вызовов от населения будет заканчиваться за час до окончания работы поликлиники. В поликлиниках в майские праздники также будут проводиться диспансеризация и вакцинация, продолжат работу и женские консультации.
Взрослые и детские стоматологические поликлиники будут работать с 9:00 до 18:00, а круглосуточные травмпункты будут принимать пациентов вне зависимости от места проживания.