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В Пермском крае на 2026 год запланировали запуск первого водного такси

Скоростное судно Looker 390T в 2026 году свяжет Пермь и Усть-Качку.

Источник: Комсомольская правда

В Перми на заседании правительства Пермского края рассказали о создании краевого речного флота. Минтранс познакомил с пилотными проектами. Один из них — водное такси.

Первое в Прикамье водное такси запустят по маршруту «Пермь — Усть-Качка». Для этих целей в краевом бюджете заложили средства для покупки скоростного судна Looker 390T. В мае этого года краевое правительство заключит контракт на приобретение пяти судов этого типа, они поступят уже в сентябре.

Маршрут до Усть-Качки планируют запустить в мае 2026 года. Скоростное судно преодолеет 57 км за один час. В день, включая выходные, будет выполняться три рейса. Вместимость Looker 390T составляет 18 человек, его скорость — 55 км/ч.

В июне Пермь и Сарапул свяжет судно на подводных крыльях «Метеор». Время в пути составит восемь часов.