В Пермском крае на 2026 год запланировали запуск первого водного такси

Первое в Прикамье водное такси запустят по маршруту «Пермь — Усть-Качка». Для этих целей в краевом бюджете заложили средства для покупки скоростного судна Looker 390T. В мае этого года краевое правительство заключит контракт на приобретение пяти судов этого типа, они поступят уже в сентябре.