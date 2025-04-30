В Пермском крае на 2026 год запланировали запуск первого водного такси

В Перми на заседании правительства Пермского края рассказали о создании краевого речного флота. Минтранс познакомил с пилотными проектами. Один из них — водное такси.
Первое в Прикамье водное такси запустят по маршруту «Пермь — Усть-Качка». Для этих целей в краевом бюджете заложили средства для покупки скоростного судна Looker 390T. В мае этого года краевое правительство заключит контракт на приобретение пяти судов этого типа, они поступят уже в сентябре.
Маршрут до Усть-Качки планируют запустить в мае 2026 года. Скоростное судно преодолеет 57 км за один час. В день, включая выходные, будет выполняться три рейса. Вместимость Looker 390T составляет 18 человек, его скорость — 55 км/ч.
В июне Пермь и Сарапул свяжет судно на подводных крыльях «Метеор». Время в пути составит восемь часов.