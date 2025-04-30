Путин назвал противостояние неонацизму долгом перед будущими поколениями

«Противостоять распространению любых форм расизма: неонацизма, русофобии, антисемитизма, других разрушительных идеологий. Это наш долг перед ветеранами и будущими поколениями, прочный фундамент для построения безопасного и справедливого мира, равноправных, партнерских отношений между народами», — говорится в телеграмме.