Ричмонд
+19°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Путин назвал противостояние неонацизму долгом перед будущими поколениями

Путин назвал отстаивание правды о событиях ВОВ долгом перед будущими поколениями.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал долгом перед будущими поколениями противостояние неонацизму и отстаивание исторической правды о событиях Великой Отечественной войны, соответствующая телеграмма участникам III Международного антифашистского конгресса опубликована на сайте Кремля.

«Противостоять распространению любых форм расизма: неонацизма, русофобии, антисемитизма, других разрушительных идеологий. Это наш долг перед ветеранами и будущими поколениями, прочный фундамент для построения безопасного и справедливого мира, равноправных, партнерских отношений между народами», — говорится в телеграмме.