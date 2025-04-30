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Географическое название аэропорта «Сталинград» останется прежним

ВОЛГОГРАД, 30 апр — РИА Новости. Название волгоградского аэропорта «Сталинград» можно использовать в вывесках и оповещениях, при этом географическое название остается прежним, сообщили РИА Новости в пресс-службе воздушной гавани.

Источник: © РИА Новости

Международному аэропорту Волгограда официально присвоено имя «Сталинград», соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

«Это возвращает аэропорту историческое имя, которое может быть использовано дополнительно — в логотипах, вывесках, оповещениях и так далее. Географическое наименование аэропорта остается прежним», — сообщили в аэропорту.

Ранее губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров передал президенту РФ Владимиру Путину просьбу от ветеранов вернуть воздушной гавани историческое название. Глава государства поддержал инициативу и подписал соответствующий указ.