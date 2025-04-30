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Курбан-байрам в Татарстане пройдет 6 июня

В этом году мусульмане Татарстана отметят Курбан-байрам 6 июня. Порог нисаба установлен на уровне 53 000 рублей. Об этом сообщили в Телеграм-канале ДУМ РТ.

Источник: ИА Татар-информ

В Казани праздничная программа в мечетях начнется ранним утром:

2:00—3:00 — чтение Куръана;

3:00—3:30 — вагаз;

3:30 — гает-намаз;

3:40 — хутба, продолжение чтения Куръана и совершение ду’а.

Во всех мечетях Татарстана гает-намаз рекомендуется проводить через 30 минут после восхода солнца.

С 5 по 9 июня включительно мусульмане будут произносить такбир Ат-Ташрик после каждого фарз намаза — всего 23 раза. Мужчины произносят такбир вслух, женщины — шепотом: «ллаху акбар, Аллаху акбар! Ля иляха илляллаху валлаху акбар. Аллаху акбар ва лилляхиль хамд».

Забой жертвенных животных в рамках обряда Курбан продлится до заката 8 июня.