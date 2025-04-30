Курбан-байрам в Татарстане пройдет 6 июня

В Казани праздничная программа в мечетях начнется ранним утром:
3:30 — гает-намаз;
3:40 — хутба, продолжение чтения Куръана и совершение ду’а.
Во всех мечетях Татарстана гает-намаз рекомендуется проводить через 30 минут после восхода солнца.
С 5 по 9 июня включительно мусульмане будут произносить такбир Ат-Ташрик после каждого фарз намаза — всего 23 раза. Мужчины произносят такбир вслух, женщины — шепотом: «ллаху акбар, Аллаху акбар! Ля иляха илляллаху валлаху акбар. Аллаху акбар ва лилляхиль хамд».
Забой жертвенных животных в рамках обряда Курбан продлится до заката 8 июня.