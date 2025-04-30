Все-таки «Адмиралтейская». В вагонах петербургского метро исправляют ошибку в схеме

Несколько дней назад читатели заметили, что на некоторых схемах станция «Адмиралтейская» не продублирована на английском языке. Вместо этого латиницей было написано станция «Театральная». 28 апреля в Петербургском метрополитене «Фонтанке» сообщили, что на электронных ресурсах ошибки уже исправлены. Там также подчеркнули, что в вагонах схемы заменят в ближайшее время.