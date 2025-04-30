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Все-таки «Адмиралтейская». В вагонах петербургского метро исправляют ошибку в схеме

В вагонах петербургского метро начали менять ошибочные схемы со станцией Адмиралтейская. Корреспондент Фонтанки обратил внимание на это утром 30 апреля.

Несколько дней назад читатели заметили, что на некоторых схемах станция «Адмиралтейская» не продублирована на английском языке. Вместо этого латиницей было написано станция «Театральная». 28 апреля в Петербургском метрополитене «Фонтанке» сообщили, что на электронных ресурсах ошибки уже исправлены. Там также подчеркнули, что в вагонах схемы заменят в ближайшее время.

Уже через пару дней в некоторых вагонах схему заменили целиком. В других вагонах ошибку пока, судя по фото, исправили вручную, заклеив название станции «Театральная» на латинице названием «Адмиралтейская».