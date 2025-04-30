Анонс развлекательных мероприятий на 1 мая (четверг)

13:00 — на центральной набережной Хабаровска пройдут мероприятия, посвященные Празднику весны и труда (0+);
17:00 — в клубе «Мафия» (б-р Амурский, 46) пройдет вечер настольных игр, вход свободный (16+);
18:00 — в Хабаровском краевом театре драмы пройдет спектакль «Стекольщик» (16+);
18:30 — в ГДК пройдет концерт «Виват Мозаика» (6+);
19:00 — в баре «Виноград» (улица Шевченко, 16) состоится музыкальное лото от Show today (18+);
19:00 — в кафе «Вечера» выступит группа «Мы из СССР» (6+);
19:00 — в ОДОРА пройдет бенефис Валентина Кравчука Volare Cantare («Лететь и петь») (12+);
20:00 — в баре «Забрели» пройдет «Стендап. Шоу историй» (18+);
20:00 — в баре «Гараж» (улица Волочаевская, 15) выступит группа «Кони Буденного» (14+).