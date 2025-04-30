КППК изменила расписание «Ласточек» в Светлогорск из-за матча «Балтики» 3 мая

«Балтика» после 30-и матчей чемпионата с 66-ю очками занимает первое место в таблице. Отрыв от ближайшего конкурента, московского «Торпедо», составляет 12 очков, но они имеют игру в запасе. Следующий матч «Балтика» проведет как раз с «Торпедо» 3 мая. В этой встрече калининградцы могут досрочно стать победителями Первой лиги и официально вернуться в РПЛ. Матч пройдет на «Ростех арене» и начнется в 18:00 (0+).