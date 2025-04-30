Самарцам рассказали о мероприятиях в честь 80-летия Победы

Главным событием станет военный парад с участием 30 расчетов и исторической военной техники, который пройдет 9 мая на площади Куйбышева. Акция «Бессмертный полк» в этом году пройдет в смешанном формате, в том числе планируется традиционное шествие в Самаре. Для обеспечения безопасности в центре города перекроют несколько улиц. Ограничения начнут действовать уже со 2 мая из-за репетиции парада.