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Самарцам рассказали о мероприятиях в честь 80-летия Победы

В Самаре 29 апреля состоялась пресс-конференция «Парад Победы и шествие “Бессмертного полка”. На ней обсудили, как в регионе будут праздновать 80-летие Победы в Великой Отечественной войне.

Источник: Комсомольская правда

— В регионе прошло и запланировано к проведению огромное количество патриотических акций и мероприятий, к которым присоединились образовательные и культурные учреждения региона, — рассказала Ирина Жичкина, исполнительный директор реготделения Российского военно-исторического общества.

Главным событием станет военный парад с участием 30 расчетов и исторической военной техники, который пройдет 9 мая на площади Куйбышева. Акция «Бессмертный полк» в этом году пройдет в смешанном формате, в том числе планируется традиционное шествие в Самаре. Для обеспечения безопасности в центре города перекроют несколько улиц. Ограничения начнут действовать уже со 2 мая из-за репетиции парада.