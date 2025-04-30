Исторический «Эшелон Победы» прибудет в Пермь днем 1 мая

Свердловская железная дорога с 1 мая запустит исторический «Эшелон Победы». Он сделает остановки на 19 станциях в Пермском крае, Свердловской и Тюменской областях, Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах.
Первой станцией на его пути станет Пермь. Исторический состав прибудет на вокзал «Пермь II» 1 мая. В пресс-службе СвЖД на запрос «КП-Пермь» ответили, поезд будет стоять на первом пути главного направления с 12:00 до 17:00.
На следующий день, 2 мая, «Эшелон Победы» прибудет на станцию «Кунгур», где также будет стоять с 12:00 до 17:00.
В состав эшелона войдут уникальные вагоны, которые курсировали по железным дорогам страны в годы Великой Отечественной войны и в послевоенный период: солдатская теплушка, офицерский вагон, санпропускник, вагон-хлебопекарня и другие уникальные экспонаты.
В этом году железнодорожники восстановили до рабочего состояния и добавили в состав исторический медицинский вагон, бронеплатформу и крытый грузовой вагон, в котором разместили экспозицию «Вагон памяти» с фотографиями фронтовиков.
Во главе «Эшелона Победы» будут раритетные паровозы ЛВ «Лебедянка» и П-36 «Генерал».