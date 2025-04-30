Исторический «Эшелон Победы» прибудет в Пермь днем 1 мая

Первой станцией на его пути станет Пермь. Исторический состав прибудет на вокзал «Пермь II» 1 мая. В пресс-службе СвЖД на запрос «КП-Пермь» ответили, поезд будет стоять на первом пути главного направления с 12:00 до 17:00.