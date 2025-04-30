Канализацию и водопровод выставили на торги в Ростове за 114 млн рублей

В Ростове-на-Дону за 114 млн рублей выставили на продажу водопровод и канализацию компании-должника ООО «Аквакомстрой». Аукцион пройдет на электронной площадке РТС-тендер.
Протяженность водопровода — 2843 метра, площадь — 25 кв. метров. Соответствующие параметры сооружения канализации — 4372 метра и 33 кв. метра. Начальная стоимость лотов — 63,5 и 50,4 млн рублей. Оба объекта находятся в Ростове-на-Дону, в районе жилой застройки на Богданова, 75.
Аукцион назначили на 27 мая 2025 года. Организатор торгов предупреждает, что не несет ответственности за качество продаваемого имущества. Добавим, оба объекта были выставлены на продажу в соответствии с постановлением судебного пристава-исполнителя и по поручению территориального управления Росимущества.
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