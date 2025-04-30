Канализацию и водопровод выставили на торги в Ростове за 114 млн рублей

Аукцион назначили на 27 мая 2025 года. Организатор торгов предупреждает, что не несет ответственности за качество продаваемого имущества. Добавим, оба объекта были выставлены на продажу в соответствии с постановлением судебного пристава-исполнителя и по поручению территориального управления Росимущества.