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Бесплатные парковки, перекрытия и мероприятия: Новороссийск готов к майским праздникам

Об этом 30 апреля сообщил глава Новороссийска Андрей Кравченко после планерного совещания со своими заместителями.

С 9 по 11 мая муниципальные платные парковки города-героя станут бесплатными.

Также на время проведения репетиций парада Победы движение автотранспорта будет ограничено:

— 2, 5 и 7 мая с 19:30 до 24:00 по улице Советов (на участке от улицы Кутузовской до улицы Свободы).

— 5 и 7 мая — дополнительно с 19:00 до 24:00 по Анапскому шоссе (на участке от улицы Московской до улицы Кутузовской).

9 Мая, в связи с проведением праздничных мероприятий, посвященных Дню Победы, также будет ограничено движение транспорта на некоторых улицах. Соответствующее постановление опубликовано на официальном сайте.

Для жителей и гостей города-героя подготовлена большая праздничная программа «Великой Победе посвящается!». Каждый желающий может стать участником памятных и спортивных мероприятий, концертов, выставок и тематических программ.

На памятниках военной истории завершаются работы по благоустройству.

— Усиливаем патрулирование памятных мест, общественных территорий и улиц города-героя. В период майских праздников охрана значимых мемориальных объектов под пристальным вниманием правоохранительных органов, казачества, народных дружинников и ЧОП. На особом контроле санитарное состояние улиц Новороссийска, — добавил Андрей Кравченко.