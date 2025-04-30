Бесплатные парковки, перекрытия и мероприятия: Новороссийск готов к майским праздникам

С 9 по 11 мая муниципальные платные парковки города-героя станут бесплатными.
Также на время проведения репетиций парада Победы движение автотранспорта будет ограничено:
— 2, 5 и 7 мая с 19:30 до 24:00 по улице Советов (на участке от улицы Кутузовской до улицы Свободы).
— 5 и 7 мая — дополнительно с 19:00 до 24:00 по Анапскому шоссе (на участке от улицы Московской до улицы Кутузовской).
9 Мая, в связи с проведением праздничных мероприятий, посвященных Дню Победы, также будет ограничено движение транспорта на некоторых улицах. Соответствующее постановление опубликовано на официальном сайте.
Для жителей и гостей города-героя подготовлена большая праздничная программа «Великой Победе посвящается!». Каждый желающий может стать участником памятных и спортивных мероприятий, концертов, выставок и тематических программ.
На памятниках военной истории завершаются работы по благоустройству.
— Усиливаем патрулирование памятных мест, общественных территорий и улиц города-героя. В период майских праздников охрана значимых мемориальных объектов под пристальным вниманием правоохранительных органов, казачества, народных дружинников и ЧОП. На особом контроле санитарное состояние улиц Новороссийска, — добавил Андрей Кравченко.