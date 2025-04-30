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«Детские» пособия за апрель выплатят досрочно

Как сообщили в пресс-службе Отделения СФР по Калининградской области, в связи с майскими праздниками ряд «детских» выплатят раньше привычного графика.

Источник: Reuters

Так 29 апреля на счета граждан поступит единое пособие, выплата на первого ребенка до 3 лет, ежемесячное пособие неработающим родителям по уходу за ребенком до полутора лет и ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего по призыву.

Обращаем внимание, следующая выплата вышеперечисленных пособий будет произведена в июне за май.

Ежемесячную выплату из средств материнского капитала за апрель калининградцы получат как обычно — 5 мая.

Поскольку 8 мая — выходной, перечисление пособий работающим родителям по уходу за ребенком до полутора лет ожидается накануне, 7 мая.

Зачисление пенсий жителям Янтарного края через кредитные учреждения будет произведено 15 и 22 мая.

Гражданам, которые получают пособия и пенсии через отделения почтовой связи, выплаты будут производиться по графику доставки «Почты России». Его можно уточнить в своем почтовом отделении.

Важно! Выплаты перечисляются в течение всего дня. Если денежные средства не поступили на счет утром, то нужно дождаться зачисления средств до окончания дня.