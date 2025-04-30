«Детские» пособия за апрель выплатят досрочно

Так 29 апреля на счета граждан поступит единое пособие, выплата на первого ребенка до 3 лет, ежемесячное пособие неработающим родителям по уходу за ребенком до полутора лет и ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего по призыву.
Обращаем внимание, следующая выплата вышеперечисленных пособий будет произведена в июне за май.
Ежемесячную выплату из средств материнского капитала за апрель калининградцы получат как обычно — 5 мая.
Поскольку 8 мая — выходной, перечисление пособий работающим родителям по уходу за ребенком до полутора лет ожидается накануне, 7 мая.
Зачисление пенсий жителям Янтарного края через кредитные учреждения будет произведено 15 и 22 мая.
Гражданам, которые получают пособия и пенсии через отделения почтовой связи, выплаты будут производиться по графику доставки «Почты России». Его можно уточнить в своем почтовом отделении.
Важно! Выплаты перечисляются в течение всего дня. Если денежные средства не поступили на счет утром, то нужно дождаться зачисления средств до окончания дня.