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В Омской области стартовал ремонт трассы Сыропятское — Кормиловка — Калачинск

Эта дорога ведет к туристической инфраструктуре.
Источник: Комсомольская правда

30 апреля губернатор Омской области Виталий Хоценко рассказал о начале ремонта еще одной пригородной дороги. Речь идет о трассе Сыропятское — Кормиловка — Калачинск, которая обеспечивает туристам доступ к местным «точкам притяжения».

«Дорожники приступили к ремонту участка трассы. Работы ведутся в рамках президентского нацпроекта “Инфраструктура для жизни”, — сообщил глава региона в своем телеграм-канале и опубликовал фото, сделанное в данной локации.

Напомним, полностью завершить ремонт магистрали власти планируют в текущем году. Всего обновят порядка 150 км автодорог. В том числе подрядчики продолжат расширять трассы 10 лет Октября — Сыропятский тракт и восстанавливать мост имени 60-летия ВЛКСМ.

Ранее «КП Омск» рассказала о ремонте Большереченской поликлиники.