В Омской области стартовал ремонт трассы Сыропятское — Кормиловка — Калачинск

30 апреля губернатор Омской области Виталий Хоценко рассказал о начале ремонта еще одной пригородной дороги. Речь идет о трассе Сыропятское — Кормиловка — Калачинск, которая обеспечивает туристам доступ к местным «точкам притяжения».
«Дорожники приступили к ремонту участка трассы. Работы ведутся в рамках президентского нацпроекта “Инфраструктура для жизни”, — сообщил глава региона в своем телеграм-канале и опубликовал фото, сделанное в данной локации.
Напомним, полностью завершить ремонт магистрали власти планируют в текущем году. Всего обновят порядка 150 км автодорог. В том числе подрядчики продолжат расширять трассы 10 лет Октября — Сыропятский тракт и восстанавливать мост имени 60-летия ВЛКСМ.
Ранее «КП Омск» рассказала о ремонте Большереченской поликлиники.