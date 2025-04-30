В Омской области стартовал ремонт трассы Сыропятское — Кормиловка — Калачинск

Напомним, полностью завершить ремонт магистрали власти планируют в текущем году. Всего обновят порядка 150 км автодорог. В том числе подрядчики продолжат расширять трассы 10 лет Октября — Сыропятский тракт и восстанавливать мост имени 60-летия ВЛКСМ.