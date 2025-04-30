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Древесину с 3 видами вредителей хотели отправить из Прикамья в Астрахань

Заражённые материалы нашли в Верещагино.

Источник: Аргументы и факты

Древесина с тремя видами вредителей планировалась к отправке из Пермского края в Астраханскую область, сообщает управление Россельхознадзора.

По данным ведомства, опасные пиломатериалы ведомство обнаружило во время проверки ООО «Тайга», которое использовало древесину из Верещагино. В апреле 2025 года документы и склады компании, которая продаёт лес на экспорт в другие страны и регионы РФ, внепланово проверили специалисты ведомства.

Как оказалось, часть пиломатериалов была заражена вредителями и хранилась вместе с обычной древесиной. Лабораторная экспертиза нашла в 110 кубометрах материалов сразу три вида насекомых.

«В партии подкарантинной продукции выявлены карантинные вредные организмы — чёрный сосновый усач (Monochamus galloprovincialis (Olivier), большой чёрный еловый усач (Monochamus urussovii (Fischer v. Waldheim), малый чёрный еловый усач (Monochamus sutor (Linnaeus)», — рассказывает управление Россельхознадзора в регионе.

Компания не только неправильно хранила заражённую древесину, но и не уведомила ведомство о проблеме с материалами, которые планировались к отправке в Астраханскую область. 10 апреля юрлицо компании было привлечено к административной ответственности. Организация получила наказание в виде штрафа.