Древесину с 3 видами вредителей хотели отправить из Прикамья в Астрахань

Древесина с тремя видами вредителей планировалась к отправке из Пермского края в Астраханскую область, сообщает управление Россельхознадзора.
По данным ведомства, опасные пиломатериалы ведомство обнаружило во время проверки ООО «Тайга», которое использовало древесину из Верещагино. В апреле 2025 года документы и склады компании, которая продаёт лес на экспорт в другие страны и регионы РФ, внепланово проверили специалисты ведомства.
Как оказалось, часть пиломатериалов была заражена вредителями и хранилась вместе с обычной древесиной. Лабораторная экспертиза нашла в 110 кубометрах материалов сразу три вида насекомых.
«В партии подкарантинной продукции выявлены карантинные вредные организмы — чёрный сосновый усач (Monochamus galloprovincialis (Olivier), большой чёрный еловый усач (Monochamus urussovii (Fischer v. Waldheim), малый чёрный еловый усач (Monochamus sutor (Linnaeus)», — рассказывает управление Россельхознадзора в регионе.
Компания не только неправильно хранила заражённую древесину, но и не уведомила ведомство о проблеме с материалами, которые планировались к отправке в Астраханскую область. 10 апреля юрлицо компании было привлечено к административной ответственности. Организация получила наказание в виде штрафа.