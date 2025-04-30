Древесину с 3 видами вредителей хотели отправить из Прикамья в Астрахань

Компания не только неправильно хранила заражённую древесину, но и не уведомила ведомство о проблеме с материалами, которые планировались к отправке в Астраханскую область. 10 апреля юрлицо компании было привлечено к административной ответственности. Организация получила наказание в виде штрафа.