В мае белорусов ждут три выходных подряд. Как будем работать и отдыхать, рассказали в Минтруда

В соответствии с производственным календарем у белорусов в мае при шестидневной рабочей неделе будет 25 рабочих дней, включая один предпраздничный, а при пятидневной — 20 рабочих дней, также с одним предпраздничным. Выходными днями при пятидневной рабочей неделе являются: 1, 3−4, 9−11, 17−18, 24−25 и 31 мая.